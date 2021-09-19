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فينورد يمطر شباك أيندهوفن برباعية في الدوري الهولندي

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:29 م
الدوري الهولندي
الدوري الهولندي
وكالات
أوقف فينورد روتردام انطلاقة مضيفه أيندهوفن المثالية ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، وحرمه من استعادة صدارة ترتيب المسابقة، بعدما تغلب عليه 4-0 اليوم الأحد، في الجولة 5 للمسابقة.

وارتفع رصيد فينورد، الذي استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته أمام أوتريخت في المرحلة الماضية، إلى 9 نقاط في المركز الخامس ومازال يمتلك مباراة مؤجلة، في حين توقف رصيد أيندهوفن، الذي فاز في مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، عند 12 نقطة ليظل في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي أياكس أمستردام (المتصدر).

وافتتح ينس تورنسترا التسجيل لفينورد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف بريان لينسين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وعاد تورنسترا لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث لفينورد وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 85، فيما تكفل سيريل ديسرس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.

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