موجة حارة حتى نهاية الصيف.. الأرصاد تواصل التحذير من طقس الأيام المقبلة

واصلت الهيئة العامة للأصاد الجوية، التحذير من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، خلال الأيام المقبلة المتبقية من فصل الشتاء، الذي ينتهي جغرافيا غدا الثلاثاء، على أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا يوم الأربعاء المقبل.



وعن طقس اليوم الإثنين، قالت الهيئة يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.



وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.



أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، وحتى يوم السبت 25 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.



واعتبارا من يوم الخميس المقبل، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على جميع الأنحاء، بقين تتراوح بين درجتين مئويتين إلى 3 درجات مئوية.



وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

