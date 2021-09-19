يرغب أحد نجوم بيراميدز فى التعاقد مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما حدث تفاوض معه من جانب مسؤولو اللجنة التى تدير نادي الزمالك.





نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

ويرغب نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز فى الرحيل عن بيراميدز للانضمام الي صفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق خاصة أن اللاعب هناك مفاوضات معه منذ مدة طويلة.





وعلم الفجر الرياضي أن هناك رغبة قوية من جانب دونجا للانتقال إلي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كثف مسؤولو النادي الأبيض المفاوضات معه.





يذكر أن الزمالك يسعي لحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.