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خاص..أسامة نبيه يتراجع عن الاستقالة من الزمالك

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:35 م
اسامة نبيه
اسامة نبيه
هيثم حبيب

علمت مصادرنا ب"الفجر الرياضى" أن أسامة نبيه قد يتراجع عن الاستقالة التى تقدم بها عقب بعض المشاكل المادية والإدارية التى لحقت بالفريق الأول بنادى الزمالك.

مدرب الزمالك يتراجع عن الاستقالة

وكان نبيه قد أعلن عبر صفحته الرسمية عن أسباب إستقالته والتى تعود لمشاكل مالية وعدم وفاء الإدارة بإلتزماتها تجاه اللاعبين وهو مايعرقل مسيرة الفريق المتوج مؤخرا بلقب الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يجتمع أسامة نبيه مع مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب من أجل إيجاد حل للخلاف الذى نشب مؤخرا وأدى إلى تقديم نبيه لإستقالته ومن ثم عودته لتدريب الفريق.

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رياضة الفجر الزمالك اسامة نبيه أخبار الزمالك

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