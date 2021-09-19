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خالد الجندي: أعداد الأحاديث النبوية المتواترة 110 فقط (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:36 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: " ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ"، أي أن الأمة بأكملها سلمت بعضها القرآن الكريم.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الحديث النبوي ينقسم لقسمين أحاديث متواترة، وأحاديث أحاد غير متواترة، موضحًا أن السنة بأكملها بها 110 حديث متواتر فقط، وباقي الأحاديث أحاد.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من بين الأحاديث المتواترة حديث: " مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، موضحًا أن هذا الحديث رواه 63 صحابي، وكل صحابي روى عنه ألف تابعي، و10 آلاف تابعي التابعي.

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خالد الجندي أحاديث

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