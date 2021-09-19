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بمدينة نصر.. التموين: التخفيضات بمعارض "أهلا مدارس" لا تقل عن 30%
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:58 م
أحمد فشير
أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس من حيث الجودة او التخفيضات الموجودة به، واشار الى ان الوزارة ترسل يوميًا عدد من المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك، وأكد انه يتابع يوميا ما يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع السادة المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.
ومن جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.
وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة به، مضيفا الى ان المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات او التنقل.
وأفاد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك المعارض، مشددا على ان توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.