‏بمدينة نصر.. التموين: التخفيضات بمعارض "أهلا مدارس" لا تقل عن 30%‏





أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه ‏يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس من حيث الجودة او ‏التخفيضات الموجودة به، واشار الى ان الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك، وأكد انه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع السادة ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏





‏ ومن جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ‏أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.





وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة ‏به، مضيفا الى ان المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل.





وأفاد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددا على ان توجيهات وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏