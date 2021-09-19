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‏بمدينة نصر.. التموين: التخفيضات بمعارض "أهلا مدارس" لا تقل عن 30%‏

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد فشير

أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه ‏يتابع جيدا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس من حيث الجودة او ‏التخفيضات الموجودة به، واشار الى ان الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين جنبًا الى جنب مع جهاز حماية المستهلك، وأكد انه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع السادة ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

‏ ومن جانبه أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ‏أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين. 

وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظراً للتخفيضات الموجودة ‏به، مضيفا الى ان المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل.  

وأفاد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددا على ان توجيهات وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏

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