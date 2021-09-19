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المنصورة يستعد لدكرنس بفوز على السنبلاوين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


واصل الفريق الأول بنادى المنصورة استعداده للموسم الجديد بالقسم الثانى حيث تغلب على ضيفه السنبلاوين بهدفين دون مقابل فى المباراة الودية التى أقيمت عصر اليوم بستاد المنصورة.

أحرز حمادة جلال هدف المنصورة الأول بشوط المباراة الأول ثم أضاف إسلام مرزوق هدف المنصورة الثانى بالشوط الثانى للقاء.

وأشرك المدير الفنى للمنصورة بلبل بيومى العديد من اللاعبين من أجل الوقوف على جاهزية لاعبيه قبل مواجهة دكرنس المرتقبة بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى المقررة 30 سبتمبر الجارى بملعب دكرنس.

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