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في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب رفض جميل راتب للإنجاب

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:46 م
جميل راتب
جميل راتب
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير جميل راتب، أيقونة بارزة للسينما المصرية، بتاريخه ومشواره الفني الذي بدأ منذ أربعينات القرن الماضي.

كان جميل راتب، قد صرح خلال حواره مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج "فحص شامل"، أنه كان متزوجًا من إمرأة مسيحية وهو مسلم، وأنه ترك زوجته على ديانتها المسيحية، وكان يحترم ديانتها كما كانت تحترم ديانته، لذلك لم تكن هناك مشاكل في التعامل بينهما.

و لكنه أنه قد يواجه بعض الصعوبات فيما يخص مسألة الإنجاب، قائلًا "كان هيبقى في صعوبة لو خلفنا، وزوجتي كانت تفضل أن أولادها يكونوا مسيحيين.

وأوضح أن الفرق بين المرأة الفرنسية والمصرية هي أن الفرنسية لا توجد عندها مشكلات بكم تلك التي تكون عند المصرية.
في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب رفض جميل راتب للإنجاب
في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب رفض جميل راتب للإنجاب

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