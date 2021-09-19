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من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:03 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
منار أشرف داود
شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصور جديدة لها من باريس أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام ".

وظهرت "ريم"،بإطلالة كاجوال حيث ارتدت هوت شورت باللون الجراي، وتيشرت نص كم باللون الأصفر، وحذاء رياضي باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا مما أثار إعجاب جمهورها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه.
من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور
من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور
من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور
من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور
من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور
من باريس.. ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور

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شديد الخطورة ريم مصطفى الفجر احدث الإطلالات

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