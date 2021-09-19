السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا بشأن أحداث شغب جماهير لانس وليل

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن سلطات كرة القدم في فرنسا تجري تحقيقات بشأن واقعة اقتحام جماهير لانس لأرض الملعب واشتباكها مع جماهير ليل بين شوطي المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في بطولة الدوري الفرنسي.



وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد ركض مجموعة من مشجعي لانس باتجاه أرض الملعب من أجل الاحتكاك بجماهير ليل.



وقال ارنو بويل مدير ليل الفرنسي في تصريحات نقلتها الصحيفة الفرنسية:"رابطة المحترفين الفرنسية ستبدأ إجراءات انضباطية ضد النادي عقب المشاهد القبيحة التي شهدها الاستاد، وقد يمثل ليل للتحقيق أيضا بسبب دور جماهيره في الأجواء العدائية التي شهدتها المباراة".



وأضاف:"أحداث الشغب التي رافقت ديربي شمال شرق فرنسا ستؤثر بالسلب على صورة الناديين".



وتابع:"لدي صورة واضحة عما حدث لكني لا أريد التأثير على أي أحد من خلال حديثي، الأمر غير خاضع لسلطاتنا".

