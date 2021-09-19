Advertisements

السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا بشأن أحداث شغب جماهير لانس وليل

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:27 م
لانس وليل
لانس وليل
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن سلطات كرة القدم في فرنسا تجري تحقيقات بشأن واقعة اقتحام جماهير لانس لأرض الملعب واشتباكها مع جماهير ليل بين شوطي المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت في بطولة الدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد ركض مجموعة من مشجعي لانس باتجاه أرض الملعب من أجل الاحتكاك بجماهير ليل.

وقال ارنو بويل مدير ليل الفرنسي في تصريحات نقلتها الصحيفة الفرنسية:"رابطة المحترفين الفرنسية ستبدأ إجراءات انضباطية ضد النادي عقب المشاهد القبيحة التي شهدها الاستاد، وقد يمثل ليل للتحقيق أيضا بسبب دور جماهيره في الأجواء العدائية التي شهدتها المباراة".

وأضاف:"أحداث الشغب التي رافقت ديربي شمال شرق فرنسا ستؤثر بالسلب على صورة الناديين".

وتابع:"لدي صورة واضحة عما حدث لكني لا أريد التأثير على أي أحد من خلال حديثي، الأمر غير خاضع لسلطاتنا".

واختتم بويل تصريحاته قائلا:"ندين أي تصرف عنيف، هناك إجراءات مستمرة على مستوى رابطة المحترفين على مستوى العدالة، النادي سيتقدم بشكاوى والنادي المنافس أيضا على حد علمي".

الكلمات المفتاحية

ليل ولانس كرة أوروبية كرة الفجر الدوري الفرنسي

أخبار تهمك

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ نصف ساعة

بيدري يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 22 ساعة

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الفوز المُثير أمام وست هام

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عضلات محمد صلاح تخطف الأضواء بعد هدفه في كريستال بالاس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رابيو ينتصر على باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي "الملغي"

اتجاه لإقامة نهائي كأس فرنسا بحضورالجماهير

ليل الفرنسي يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements