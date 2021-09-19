محمد عادل حسني يؤازر منتخب الكرة "للمبتورين" خلال معسكر الإعداد للبطولة الإفريقية





حضر محمد عادل حسني، الرئيس الشرفي لكره القدم للمبتورين، و الراعي الرسمي للفريق، تدريب المنتخب المصري لكرة القدم لأصحاب القدم الواحدة (المبتورين) وذلك ضمن معسكر الإعداد بالمركز الأولمبي بالمعادي.





ويخوض المنتخب المصري للمبتورين معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي لمدة أسبوعين ضمن خطة إعداد الفريق لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل بتنزانيا والمؤهلة لكأس العالم بتركيا 2022.





ويضم المعسكر 25 لاعبا سيتم تصفيتهم لأختيار اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة الإفريقية، ويضم الفريق بين صفوفه الثلاثة لاعبين المؤسسين لهذه الرياضة في مصر وهم: محمود عبد الحفيظ كابتن الفريق والمحترف بتركيا، وسيف سلامة كابتن نادي بيراميدز ومصطفى عبدالله مهاجم بيراميدز.





وكانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتورة حياة خطاب، قد اختارت الأستاذ محمد عادل حسني، رئيسا شرفيا للمنتخب المصري لكرة القدم للمبتورين وذلك بعد الدعم الكبير من جانبه لهذا المنتخب، حيث قرر حسني رعاية الفريق وإعداده بالشكل الأمثل من أجل التأهل لكأس العالم وتمثيل مصر بالشكل اللائق.

وقد استقبل لاعبوا المنتخب المصري محمد عادل حسني بكل الترحاب والحب وقاموا بعمل ممر شرفي له واستمعوا لكلماته المحفزة التي تؤكد دعمه الكامل للفريق.





وقد أعرب محمد عادل حسني عن سعادته بالتواجد وسط هؤلاء الأبطال قائلا: "سعيد جدا بتواجدي وسط أبطال قادرين على تحدي الصعاب ولديهم روح تحدي عالية يمنحون كل من حولهم طاقة إيجابية، ولذلك لم اتردد في دعمهم وسأستمر في دعمهم لتحقيق هدفهم والتأهل لكأي العالم وتمثيل مصر بما يليق مع اسم بلدنا العظيم، فهذا هو دور المؤسسات الخاصة وهذه أقل مساهمة نقدمها لبلدنا الحبيب".

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية قد قررت تشكيل لجنة المبتورين تحت رئاسة الدكتورة حياة خطاب، وتتكون اللجنة من الدكتور إبراهيم أمين إبراهيم والدكتور أحمد آدم والدكتور أشرف العجيل والصحفي محمد يحيى ومحمد جاد ، فيما منحت اللجنة الرئاسة الشرفية لأستاذ محمد عادل الحسني الراعي الرسمي للفريق.





ويعتبر محمد عادل حسني واحدا من أبرز الداعمين للرياضات الفردية في مصر، وهو الراعي الرسمي لبطل الخماسي الحديث أحمد أسامة الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020.





كما قام خلال هذا العام بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية والاجتماعية وأيضًا الأحداث المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية التي تخدم الشباب المصري في كل المجالات، حيث أنه يهدف إلى تقديم خدمات مختلفة للمجتمع المصري عن طريق ثقل الشباب والنشء بالمعلومات والإمكانيات التي تمكنهم من اختراق سوق العمل، كما يعمل على تنمية مواهب الشباب المختلفة في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة الذي يعتبر أساس لترسيخ الأخلاق والمثل والقدوة في نفوس الشباب.