أول تعليق من سولشاير بعد الفوز المُثير أمام وست هام

أبدى سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه الصعب على وست هام 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





تصريحات سولشاير بعد الفوز المُثير أمام وست هام

سولشاير قال بعد المباراة :""سعيد للغاية من أجل جيسي لينغارد، لقد حظي بأمسية صعبة يوم الثلاثاء، إنه لاعب إيجابي، ويا ​​له من هدف، سعيد جدًا بالنسبة له. تمريرة رائعة من نيمانيا ماتيتش، التفاتة جيدة من جيسي، ومن ثم انهاء رائع."





وأضاف :" لينغارد سجل بعد ان مر بفترات صعبة خاصةً يوم الثلاثاء، ولكن هذا امر طبيعي ان تكون سعيدًا وحزينًا بكرة القدم واعتقد ان جيسي تعلم الكثير".





وتابع :"أول وآخر من مطالبات كرستيانو الثلاثة بضربات جزاء كانتا ضربات جزاء من دون شك، لا يمكنك الجدال في ذلك آمل ألا يكون الأمر 'لن يتحصّل كرستيانو على ركلة جزاء أبدًا'".





وأوضح استحقينا الفوز فلقد لعبنا بشكل ممتاز وصنعنا فرص خطيرة ومع بداية الشوط الثاني قمنا بالضغط عليهم ليتسببوا بأخطاء ولحسن الحظ دي خيا انقذنا بتصديه لركة الجزاء بالنهاية".





وأكمل :"سأكون أكثر حذرًا في تصريحاتي ولكن ماذا يجب أن يقوم به كريستيانو رونالدو ليتحصل على ركلة جزاء؟ لقد كانت ركلتي جزاء واضحة ولا يمكنك أن تجادل الحكام بذلك".





واختتم :"الشوط الثاني كان أفضل، ردة فعل رائعة.. هذا هو الشي المهم بالنسبة لي، كيف ستكون ردة فعلك عندما تتأخر في النتيجة".