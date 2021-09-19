المعارضة التركية تشن هجوما حادا جديد ضد أردوغان ونظامه.. تفاصيل

شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، هجوما على نظام رجب طيب أردوغان على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد.





ونقلت صحيفة سوزجو المعارضة، الأحد، عن رئيس الوزراء الأسبق هجومه على أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر لحزبه غربي البلاد.

ووجه داود أوغلو في تصريحاته، رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان وحليفه دولت باهتشه لي، رئيس حزب الحركة القومية، المعارض.

وقال في كلمته إلى كل من أردوغان وحليفه: "يا باهتشه لي، لا يمكنك الهروب. أنت المسؤول الثاني عن النكبات التي نعيشها اليوم. أنت مسؤول عن الفاسدين. فلا يمكن لهما الهروب".

وأضاف: "سيستمر الشعب في التساؤل عن مكان احتياطي البنك المركزي البالغ 128 مليار دولار. لا يمكنكم الهروب من هذا. لا يمكنكم أن تجعلوا الناس ينسون ما تفعله عصابات غسيل الأموال".

وكان نواب حزب الشعب الجمهوري، قد تساءلوا عن عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة التركية في عامي 2019 و2020، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق، وعن كيفية إدارة المبيعات.

وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط.

داود أوغلو تابع قائلًا: "باهتشه لي يستحق درسًا، وأريد أن أعطيه هذا الدرس، فهو يعتقد أن بقاء الدولة قاصر عليه، أنا آسف يا سيد باهتشه لي، إن بقاء الدولة يعود لأبناء هذا البلد، وليس حكرًا على أحد".

وزاد قائلا إن "شخصية باهتشه لي عبارة عن وجه عابس بارد، وكلماته مليئة بالكراهية، ويعتقد أن الكلمات القاسية هي السياسة".

هجوم داود أوغلو على حليف أردوغان، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها باهتشه لي مؤخرًا وهاجمه فيها.

وفي سياق رده على ذلك استكمل داود أوغلو تصريحاته قائلا لحليف الرئيس:"أنا لست رجب طيب أردوغان حتى تحدد لي طريقي. لا يمكن لأحد أن يعطيني الأوامر".