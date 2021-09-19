Advertisements

المعارضة التركية تشن هجوما حادا جديد ضد أردوغان ونظامه.. تفاصيل

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

شن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، هجوما على نظام رجب طيب أردوغان على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد.


ونقلت صحيفة سوزجو المعارضة، الأحد، عن رئيس الوزراء الأسبق هجومه على أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر لحزبه غربي البلاد.

 

 

 

ووجه داود أوغلو في تصريحاته، رسالة شديدة اللهجة إلى أردوغان وحليفه دولت باهتشه لي، رئيس حزب الحركة القومية، المعارض.

 

 

 

 

 

وقال في كلمته إلى كل من أردوغان وحليفه: "يا باهتشه لي، لا يمكنك الهروب. أنت المسؤول الثاني عن النكبات التي نعيشها اليوم. أنت مسؤول عن الفاسدين. فلا يمكن لهما الهروب".

 

 

 

 

 

وأضاف: "سيستمر الشعب في التساؤل عن مكان احتياطي البنك المركزي البالغ 128 مليار دولار. لا يمكنكم الهروب من هذا. لا يمكنكم أن تجعلوا الناس ينسون ما تفعله عصابات غسيل الأموال".

 

 

 

 

 

وكان نواب حزب الشعب الجمهوري، قد تساءلوا عن عمليات بيع لـ 128.3 مليار دولار (1.04 تريليون ليرة تركية) من احتياطيات البنك المركزي، عبر بنوك الدولة التركية في عامي 2019 و2020، خلال فترة وزير الخزانة والمالية السابق براءت البيرق، وعن كيفية إدارة المبيعات.

 

 

 

 

 

وتلاحق المعارضة التركية أردوغان منذ أشهر لمعرفة مصير هذه الأموال التي تبخرت خلال 8 أشهر فقط.

 

 

 

داود أوغلو تابع قائلًا: "باهتشه لي يستحق درسًا، وأريد أن أعطيه هذا الدرس، فهو يعتقد أن بقاء الدولة قاصر عليه، أنا آسف يا سيد باهتشه لي، إن بقاء الدولة يعود لأبناء هذا البلد، وليس حكرًا على أحد".

 

 

 

وزاد قائلا إن "شخصية باهتشه لي عبارة عن وجه عابس بارد، وكلماته مليئة بالكراهية، ويعتقد أن الكلمات القاسية هي السياسة".

 

 

 

هجوم داود أوغلو على حليف أردوغان، جاء على خلفية تصريحات أدلى بها باهتشه لي مؤخرًا وهاجمه فيها.

 

 

 

وفي سياق رده على ذلك استكمل داود أوغلو تصريحاته قائلا لحليف الرئيس:"أنا لست رجب طيب أردوغان حتى تحدد لي طريقي. لا يمكن لأحد أن يعطيني الأوامر".

الكلمات المفتاحية

تركيا المعارضة التركية اردوغان

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الفوز المُثير أمام وست هام

منذ ساعة

أول تعليق من دي خيا بعد الفوز على وست هام

منذ نصف ساعة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

منذ ساعة و نصف

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ 33 دقيقة

بيدري يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الحكومة التركية: بقاء أردوغان ضمن حزبه لا يعيق أداء عمله

داود أوغلو يهاجم تصرفات نظام أردوغان: جعل تركيا مثيرة للسخرية

أوغلو يطالب بإجراء انتخابات مبكرة بتركيا: "أردوغان دمر شرف الأمة"

معارض تركي يهاجم أردوغان بسبب التفتيش العاري داخل السجون التركية

حزب تركي معارض يحذر من تعديل أردوغان لقانون الأحزاب

المعارضة التركية تكشف جرائم أردوغان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:58 م

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements