موانئ بورسعيد تتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.





وأوضحت هيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.





ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، مؤكدا أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.