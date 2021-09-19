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موانئ بورسعيد تتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأوضحت هيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أن ميناء غرب بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، مؤكدا أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.

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