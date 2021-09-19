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أم ترمي طفلها خوفا من النيران.. شاهد لحظات الرعب ببرج دمنهور المحترق

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:30 م
من الواقعة
من الواقعة
عبد الله الميهي
أصيب 14 شخصا في دمنهور بالبحيرة، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل برج سكني، ويستعرض الفجر، فيديو يوثق الحادث، وفيه أم تلقي بطفلها من أعلى لحمايته من النيران.

فيديو حريق برج دمنهور في البحيرة


ومن جانبه، أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استقرار حالة المصابين، وذلك خلال زيارة مستشفى دمنهور التعليمي للاطمئنان على حالة المصابين.

وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى حوش عيسى، و2 من المصابين إلى مستشفى رشيد بعد استقرار حالتهم.

بداية حريق برج دمنهور في البحيرة

كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق، شب في عيادة طبيب بمنطقة الكوبرى العلوى في مدينة دمنهور، بسبب انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى تلفيات في 3 طوابق بالعقار، وإصابة 14 من العاملين بالعيادات، والسكان.

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