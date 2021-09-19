120 فنانا من 12 دولة يحتفلون بيوم السياحة العالمي في الغردقة

تستضيف مدينة الغردقة كرنفال الداو الدولى للسياحة والفنون ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى، وذلك خلال الفترة من 21 إلي 28 من الشهر الجارى، بالممشي السياحى بمنطقة االداو أرت برومناد، بمشاركة 120 فنان وفنانة من 12 دولة، احتفالًا بيوم السياحة العالمى.



ومن جانبه قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون ومنظم الكرنفال، إن الكرنفال الذى يُقام برعاية الداو للتنمية، وهو كرنفالًا فنيًا جماليًا يشكل فيه الفنانون التشكيلين مجسمات تشكيلية ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحيًا تشكيليًا وفنيًا ويشارك فىه 120 فنان وفنانة من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وانجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين.



أضاف حميدة، أن فعاليات الكرنفال تشهد هذا العام حضور قوي من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة في 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، وهم، "التشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد ووفرق موسيقية واستعراضية يوميًا، ويقدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشي السياحى.



ومن المقرر أن يضم حفل الختام افتتاح معارض الفنون المختلفة من فيديو أرت والأعمال المركبة والتجهيز فى الفراغ والنحت والتصوير بجانب مشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو مازن دراز

ويشارك جميع الفنانين والفنانات فى تكوين مجسم تشكيلي لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون وهو مجسم ضخم يتم اهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكري لهذا الحدث الفنى الضخم، كما يضم الكرنفال أسماء كبيرة فى الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر كما من المقرر أن يتم تكريم بعضهم فى حفل الختام والمقرر حضور بعض الشخصيات العامة فيه.

