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الهند والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
بحث وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، خلال لقائه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في أفغانستان والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خلال زيارة الأخير للعاصمة نيودلهي، كأول وزير سعودي يزور الهند منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

وفقًا لصحيفة "الهندوستان تايمز"، قال جايشانكار، في تغريدة عقب الاجتماع المشترك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تناول الاجتماع وجهات النظر بشأن أفغانستان والخليج والمحيط الهندي والهادئ، والتباحث حول دعم التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والشراكة الاستراتيجية".

من جانبها، أفادت الوزارة- في بيان صحفي، بأن الوزيرين بحثا أيضًا كل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

كما استعرضا تنفيذ اتفاقية مجلس الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الجانبان خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للسعودية في أكتوبر 2019.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للاجتماعات التي عقدت بموجب الاتفاقية والتقدم المحرز، بالإضافة إلى بحث المزيد من الخطوات لتعزيز شراكتهما في التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والأمن والثقافة والقضايا القنصلية والرعاية الصحية والموارد البشرية.

كما شهد الاجتماع مباحثات التعاون الثنائي في المحافل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجلس التعاون الخليجي.

وأعرب جايشانكار عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية للجالية الهندية خلال فترة الوباء، داعيًا المملكة العربية السعودية للعمل على تخفيف المزيد من قيود السفر من الهند.

وكانت السعودية قد وافقت الشهر الماضي على تخفيف قيود السفر للهنود الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا في المملكة ووفقًا للإرشادات الجديدة، سيتمكن الهنود الذين يسافرون إلى الهند بعد تلقي كلتا الجرعتين في المملكة العربية السعودية من العودة مباشرة إلى المملكة دون الحاجة إلى الحجر الصحي في دولة ثالثة.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير فيصل برئيس الوزراء غدًا الإثنين قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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