القنصل الروسي بالغردقة: نشكر السلطات المصرية لتأمينها انتخابات مجلس الدوما (فيديو)

قال فيكتور فورباييف، القنصل الروسي في الغردقة، إن القنصلية الروسية في الغردقة استقبلت المواطنين الروس للتصويت في انتخابات مجلس الدوما منذ صباح اليوم.



وأشار "فورباييف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن القنصلية مستعدة لاستقبال المواطنين الروس، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من توفير المطهرات وضرورة ارتداء الكمامة أثناء التصويت، موجها التحية للسلطات المصرية لإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين الانتخابات.



وأوضح فيكتور فورباييف، القنصل الروسي في الغردقة، أنه تم الاتفاق مع عدد من شركات النقل المصرية لنقل الروس المتواجدين إلى مقر القنصلية للإدلاء بصوتهم.



والجدير بالذكر، أن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 793 وفاة و20174 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 799 وفاة و20329 إصابة في اليوم السابق.



وقالت السلطات الصحية الروسية، إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (2376 حالة)، ومدينة سان بطرسبورغ (1834 حالة) ومقاطعة موسكو (1004 حالات).



وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 13418 مريضا في روسيا خلال اليوم الأخير للشفاء مقابل 16247 مريضا في اليوم السابق.



وكانت روسيا سجلت منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و274928 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 198218 حالة وفاة، وستة ملايين و498682 حالة شفاء.



