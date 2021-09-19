أشرف زكي بعد توجيه الرئيس السيسي: اليوم عيد للفن



نقيب المهن التمثيلية

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، قائلًا: "القيادة السياسية تشعر بألمنا ووجعنا لكون الفنان عمره قصير والكثير من الفنانين بعد مرحلة عمرية أو رحيلهم يعانون"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يراعي الفنانين.

برامج الحماية التأمينية

ولفت إلى أنه بدأ اجتماعات مع بعض الوزراء المعنيين لمتابعة كيفية مساعدة الفنانين ووضع برامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، قائلًا: "القيادة السياسية تشعر بألمنا ووجعنا لكون الفنان عمره قصير والكثير من الفنانين بعد مرحلة عمرية أو رحيلهم يعانون"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يراعي الفنانين.

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر، مشيرا إلى أن كلمات الشكر لا تكفي للرئيس السيسي.وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم " المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا جدًا بالمواطن المصري، والفنان جزء من الشعب، منوها إلى بأن التأمينات تشمل كافة العاملين بالحقل الفني خاصة من وراء الكاميرات ورموز الفن وأسرهم، معلقا: "اليوم عيد للفن".