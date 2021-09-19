جامعة الملك خالد تنظم حفل استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي 1443

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية اليوم، حفل استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي 1443، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وعدد من وكلاء الجامعة وعمدائها في مسرح المدينة الجامعية بأبها.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القيادة الرشيدة في إدارة أزمة كورونا ونجاح خططها في جميع المجالات، مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة البيئة التعليمية في الجامعة، إضافة إلى ضرورة اطلاع المستجدين على لوائح وأنظمة الجامعة.

من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن الجامعة تحرص على ألا يقتصر دورها على التلقين فقط، وإنما إكساب الطلاب مهارات التعلم والبحث.

وجرى خلال الحفل عرض نبذة مختصرة عن عمادات الجامعة واختصاصاتها، التي من شأنها خدمة الطالب في مجالات القبول والتسجيل، والتعلم الإلكتروني، وكذلك المكتبات، وشؤون الطلاب والتوجيه والإرشاد.