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الأرصاد تُعلن موعد بداية فصل الخريف رسميًا في مصر

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موعد بداية فصل الخريف رسميًا في مصر.

موعد بداية فصل الخريف في مصر
وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيًا على مصر يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وذكرت الهيئة أن فصل الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف، إلى أمطار وانخفاض درجات حرارة فصل الشتاء، ولكنه يشهد أحيانًا أيامًا من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تحدث نتيجة منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط ويصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تؤدي إلى تساقط الأمطار الغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

كما أشارت إلى أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانًا تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وسقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.

بيان الأرصاد بمثابة إجراء احترازي
واعتبرت الهيئة أن هذا البيان بمثابة إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف، حيث أنها سوف تعاود إصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة القطاعات في الدولة بشكل يومي للتنبيه إلى التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في مثل هذا التوقيت من العام.
الأرصاد تُعلن موعد بداية فصل الخريف رسميًا في مصر
الأرصاد تُعلن موعد بداية فصل الخريف رسميًا في مصر

الكلمات المفتاحية

فصل الشتاء فصل الخريف الأرصاد

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