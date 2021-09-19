ارتفاع عدد مصابي حريق برج دمنهور لـ ١٤ (أسماء)



الحماية المدنية بالبحيرة

كان رجال الحماية المدنية بالبحيرة، تمكنوا من إخراج عدد 15 أسطوانة أكسجين تم العثور عليهم داخل عيادة الطب النفسي ومركز العلاج الطبيعي الذي شهد انفجار أسطوانتين أكسجين وتسبب في اندلاع حريق هائل ببرج دمنهور السكني، مما أسفر عن إصابة عدد 13 شخصًا مابين حالات اختناق وحروق من الدرجة الأولى وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.





انفجار أسطوانة أكسجين

وكان عدد من أهالي مدينة دمنهور، قاموا بالتسلق لأحد المنازل المجاورة للبرج السكني الذي نشب فيه حريق قبل قليل إثر انفجار أسطوانة أكسجين "أنبوبة"، وذلك باستخدام سقالات خشبية في محاولتهم منهم بإخماد الحريق بالتعاون مع رجال الحماية المدنية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق داخل برج سكني بجوار الكوبري العلوي بدمنهور أمام مبني مديرية الأمن القديمة.



بالانتقال والفحص، أظهرت التحريات الأولية انفجار أسطوانة أكسجين "أنبوبة" داخل عيادة بالطابق الثالث للبرج السكني المشار إليه، وتبين إصابة عدد ١٣ شخصا بحالات اختناق وجروح وحروق من الدرجة الأولى، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ارتفع، قبل قليل، عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانة الأكسجين بأحد الأبراج السكنية بمدينة دمنهور إلى ١٤ مصابا وامتد الحريق لـ ٣ طوابق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.والمصابون هم كلا من:سلوي محمد سعد ٤٢ عاما، مصابة بحروق كتفرقة بنسبة ٢٥٪هناء يحيى زهران ١٠ سنوات، مصابة بحروق متفرقة بنسبة ٦٠٪حسين رضا حسين ١٩ عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقةإبراهيم رمضان غراب ٢٨ عاما، مصاب بجروح متفرقة بنسبة ٣٥٪أم كلثوم حسن محمد مصابة باختناقإبراهيم أحمد منصور مصاب بجرح بإصبع اليد اليمنىآلاء محمد التداوي ٢١ عاما، مصابة بحروق متفرقةمحمد محمد مسعود ٣١ عاما، مصاب باختناقنبيل عبدالفتاح البربري ٤٠ عاما، مصاب بجروح بالساعد الأيمنسعيد محمد رضا غانم ٣٧ عاما، مصاب بقطع بأوتار اليد اليسرىأحمد عبدالحميد بركات ٣٧ عاما، مصاب باختناق وجرح بالرأسنورة بسيوني الصياد ٥٥ عاما، مصابة باختناقروان ابراهيم الشحيمي ٢٥ عاما، مصابة باختناقصبرا إبراهيم منصور شهرين، مصابة باختناق