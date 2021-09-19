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ارتفاع عدد مصابي حريق برج دمنهور لـ ١٤ (أسماء)
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:52 م
إسلام أمين
ارتفع، قبل قليل، عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانة الأكسجين بأحد الأبراج السكنية بمدينة دمنهور إلى ١٤ مصابا وامتد الحريق لـ ٣ طوابق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم.
والمصابون هم كلا من:
سلوي محمد سعد ٤٢ عاما، مصابة بحروق كتفرقة بنسبة ٢٥٪
هناء يحيى زهران ١٠ سنوات، مصابة بحروق متفرقة بنسبة ٦٠٪
حسين رضا حسين ١٩ عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة
إبراهيم رمضان غراب ٢٨ عاما، مصاب بجروح متفرقة بنسبة ٣٥٪
أم كلثوم حسن محمد مصابة باختناق
إبراهيم أحمد منصور مصاب بجرح بإصبع اليد اليمنى
آلاء محمد التداوي ٢١ عاما، مصابة بحروق متفرقة
محمد محمد مسعود ٣١ عاما، مصاب باختناق
نبيل عبدالفتاح البربري ٤٠ عاما، مصاب بجروح بالساعد الأيمن
سعيد محمد رضا غانم ٣٧ عاما، مصاب بقطع بأوتار اليد اليسرى
أحمد عبدالحميد بركات ٣٧ عاما، مصاب باختناق وجرح بالرأس
نورة بسيوني الصياد ٥٥ عاما، مصابة باختناق
روان ابراهيم الشحيمي ٢٥ عاما، مصابة باختناق
صبرا إبراهيم منصور شهرين، مصابة باختناق
الحماية المدنية بالبحيرة
كان رجال الحماية المدنية بالبحيرة، تمكنوا من إخراج عدد 15 أسطوانة أكسجين تم العثور عليهم داخل عيادة الطب النفسي ومركز العلاج الطبيعي الذي شهد انفجار أسطوانتين أكسجين وتسبب في اندلاع حريق هائل ببرج دمنهور السكني، مما أسفر عن إصابة عدد 13 شخصًا مابين حالات اختناق وحروق من الدرجة الأولى وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.
وتلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق داخل برج سكني بجوار الكوبري العلوي بدمنهور أمام مبني مديرية الأمن القديمة.
بالانتقال والفحص، أظهرت التحريات الأولية انفجار أسطوانة أكسجين "أنبوبة" داخل عيادة بالطابق الثالث للبرج السكني المشار إليه، وتبين إصابة عدد ١٣ شخصا بحالات اختناق وجروح وحروق من الدرجة الأولى، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
والمصابون هم كلا من:
سلوي محمد سعد ٤٢ عاما، مصابة بحروق كتفرقة بنسبة ٢٥٪
هناء يحيى زهران ١٠ سنوات، مصابة بحروق متفرقة بنسبة ٦٠٪
حسين رضا حسين ١٩ عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة
إبراهيم رمضان غراب ٢٨ عاما، مصاب بجروح متفرقة بنسبة ٣٥٪
أم كلثوم حسن محمد مصابة باختناق
إبراهيم أحمد منصور مصاب بجرح بإصبع اليد اليمنى
آلاء محمد التداوي ٢١ عاما، مصابة بحروق متفرقة
محمد محمد مسعود ٣١ عاما، مصاب باختناق
نبيل عبدالفتاح البربري ٤٠ عاما، مصاب بجروح بالساعد الأيمن
سعيد محمد رضا غانم ٣٧ عاما، مصاب بقطع بأوتار اليد اليسرى
أحمد عبدالحميد بركات ٣٧ عاما، مصاب باختناق وجرح بالرأس
نورة بسيوني الصياد ٥٥ عاما، مصابة باختناق
روان ابراهيم الشحيمي ٢٥ عاما، مصابة باختناق
صبرا إبراهيم منصور شهرين، مصابة باختناق
الحماية المدنية بالبحيرة
كان رجال الحماية المدنية بالبحيرة، تمكنوا من إخراج عدد 15 أسطوانة أكسجين تم العثور عليهم داخل عيادة الطب النفسي ومركز العلاج الطبيعي الذي شهد انفجار أسطوانتين أكسجين وتسبب في اندلاع حريق هائل ببرج دمنهور السكني، مما أسفر عن إصابة عدد 13 شخصًا مابين حالات اختناق وحروق من الدرجة الأولى وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.
انفجار أسطوانة أكسجين
وكان عدد من أهالي مدينة دمنهور، قاموا بالتسلق لأحد المنازل المجاورة للبرج السكني الذي نشب فيه حريق قبل قليل إثر انفجار أسطوانة أكسجين "أنبوبة"، وذلك باستخدام سقالات خشبية في محاولتهم منهم بإخماد الحريق بالتعاون مع رجال الحماية المدنية.
وتلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد باندلاع حريق داخل برج سكني بجوار الكوبري العلوي بدمنهور أمام مبني مديرية الأمن القديمة.
بالانتقال والفحص، أظهرت التحريات الأولية انفجار أسطوانة أكسجين "أنبوبة" داخل عيادة بالطابق الثالث للبرج السكني المشار إليه، وتبين إصابة عدد ١٣ شخصا بحالات اختناق وجروح وحروق من الدرجة الأولى، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.