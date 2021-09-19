الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز





دخل نادي بيراميدز سبورت، في منافسة قوية مع النادي الأهلي للحصول على خدمات واحد من مواهب الكرة المصرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





"الدبيس يشعل صراع الأهلي وبيراميدز"





ويضع النادي الأهلي، كريم الدبيس لاعب فريق وادي دجلة الشاب، على رأس اهتماماته للحصول على توقيعه بالموسم الجديد، إلا أن بيراميدز أبدى اهتمامه باللاعب أيضًا.





وأشارت تقارير صحفية، إلى أن النادي الأهلي ابتعد عن الصفقة بشكل كبير بسبب مطالب ناديه المادية المبالغ فيها، بعد دخول الفريق السماوي.



