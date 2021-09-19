Advertisements

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:58 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد الصو

دخل نادي بيراميدز سبورت، في منافسة قوية مع النادي الأهلي للحصول على خدمات واحد من مواهب الكرة المصرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

"الدبيس يشعل صراع الأهلي وبيراميدز"

ويضع النادي الأهلي، كريم الدبيس لاعب فريق وادي دجلة الشاب، على رأس اهتماماته للحصول على توقيعه بالموسم الجديد، إلا أن بيراميدز أبدى اهتمامه باللاعب أيضًا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن النادي الأهلي ابتعد عن الصفقة بشكل كبير بسبب مطالب ناديه المادية المبالغ فيها، بعد دخول الفريق السماوي.

وأوضحت التقارير، إلى أن بيراميدز سبورت بات هو الأقرب لحسم الصفقة لصالحه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يضع بند يتيح له أحقية الشراء بشكل نهائي عقب نهاية الإعارة.

الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي الفجر الديبيس الاهلي وبيراميدز أخبار الاهلي

أخبار تهمك

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من سولشاير بعد الفوز المُثير أمام وست هام

منذ ساعة

بشرى سارة في برشلونة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عضلات محمد صلاح تخطف الأضواء بعد هدفه في كريستال بالاس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرج عامر يعلن عن صفقة سموحة التاريخية

منذ يوم

بيدري يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يفاجئ جونيور أجايي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مهاجم إفريقي على طاولة الأهلي لخلافة "أزارو"

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم هذه الموهبة

الصراع يشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز مشروط.. ولا نمانع عودة العلاقات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:59 م

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:00 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements