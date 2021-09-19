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"الصحة": مصر لا تقف في طابور.. وكافة اللقاحات المتواجدة آمنة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 06:57 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
أشاد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشئون الوقائية، بحملة "معًا نطمئن" لتلقي لقاح كورونا، واصفا إياها بأنها مبشرة وترفع الوعي بأهمية اللقاح.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الدولة تسعى للوصول إلى كافة المواطنين من أجل حصولهم على اللقاح من خلال مراكز التطعيم والسيارات التي تجوب المحافظات، معقبا: "لن نترك محافظة دون الوصول إليها".

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع كافة الجهات لحصول المواطنين على اللقاح حتى نستطيع أن نصل إلى المناعة المجتمعية، متابعا: "أتوبيس الخير يوعيهم ويسجلهم في منظومة التطعيم ويرشدهم لمكان التطعيم وهذا شيء جميل".

وشدد على أن عودة كافة الأنشطة الحياتية لن تتم إلا بالوصول للمناعة المجتمعية، والاطمئنان على أكبر قدر من المواطنين من حيث تلقيهم التطعيمات.

وتابع: أن هناك جهودا ضخمة تبذلها الدولة المصرية من أجل توفير اللقاحات سواء على مستوى التصنيع المحلى، أو الاستيراد من الخارج، من أجل توفيرها للمصريين، لافتا إلى أن تنوع مصادر اللقاحات كان يهدف إلى سرعة الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات وعدم انتظار طويلًا حتى نحصل على كميات محدود.

وأورد:"مصر دولة لا تقف في طابور الحصول على اللقاحات حتى لا نعاني من نقص"، مؤكدا أن كافة اللقاحات المتواجدة آمنة بجانب توطين صناعة اللقاحات بمصر".

الكلمات المفتاحية

مصر لقاحات كورونا كورنا الصحة الدكتور محمد عبد الفتاح

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