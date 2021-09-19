تعرف على موقف صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة بنهائي السوبر

ينتظر جمهور وعشاق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مشاهدة صفقات المارد الأحمر في مواجهة طلائع الجيش المقبلة ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.





موقف صفقات الأهلي من مواجهة السوبر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن إطار منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري يوم 21 سبتمبر الجاري بإستاد برج العرب.





وكان مسؤولو القلعة الحمراء قد تعاقد مع 4 صفقات هم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد.





واستعاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خدمات الثنائي المُعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر حمدي بناءا على طلب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





ويدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني التحفظ على بعض هذه الصفقات الجديدة على دكة البدلاء ثم يمنح اللاعبين فرصة المشاركة أمام طلائع الجيش حسب مجريات المباراة.





ومن المتوقع أن يمنح موسيماني الفرصة لكلاً من ميكيسوني وحسام حسن وعمار حمدي في جزء من مباراة نهائي بطولة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.



