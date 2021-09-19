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تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:01 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد كشك
كرمت جامعة المنصورة اليوم الأحد، 74 فائزا يمثلون ٢٤ جامعة، بقاعة المؤتمرات بالجامعة حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب 2021 م لطلاب الجامعات المصرية، الذي عُقد عن بُعد "أونلاين"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طايع عبداللطيف - مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد عطية البيومي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، عدد من نواب رؤوساء الجامعات الحاليين والسابقين لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود الجعيدى - عميد كلية الآداب ورئيس لجنة التحكيم بالمهرجان.

كما حضر عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها،الدكتور أحمد أنور العدل - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومقرر المهرجان وأعضاء هيئة التدريس أعضاء لجان الأنشطة الطلابية بالجامعة، الفنانة وفاء سالم، الفنان عمرو رمزى، الفنان وائل الفشنى، أسامة عبد الفتاح موسى - أمين عام الجامعة، محمد عبد اللطيف - أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمى - مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، الدكتورة داليا خليفة مدير إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب،عدد من أساتذة وطلاب الجامعات المصرية.

التحول الرقمي
وشدد الدكتور أشرف عبد الباسط على أن التحول الرقمى أصبح واقعا يجب تكيف جميع الجامعات معه، مما دفع جامعة المنصورة لأنشاء أول منصة إلكترونية للطلاب على مستوى الجامعات لدعم استمرار العملية التعليمية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

نجاح مهرجان المنصورة الرقمي
وأكد على أن نجاح مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب ساهم فى زيادة عدد الطلاب المشاركين فى هذا المهرجان من خلال الأعمال المقدمة والتصويت.

حدث فريد يهدف للإبداع
وأضاف أن هذا المهرجان حدثا فريدا من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.


وأثنى الدكتور طايع عبد اللطيف على جهد القائمين على هذا المهرجان وعلى مشاهدة ما يقرب من ربع مليون مشاهد لفعالياته بفضل منصات جامعة المنصورة الإلكترونية.

ونوه بتميز كافة الأنشطة الطلابية التى تنظمها جامعة المنصورة وبمساهمة نجاح المؤتمر النوعى الأول لمركز خدمات الجامعة للأشخاص ذوى الإعاقة فى التجهيز لعقد بروتوكول تعاون بين لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة.

أشار الدكتور محمد عطية البيومى إلى مشاركة ٣٦ جامعة ومعهدا فى هذا المهرجان وقُبول ١٠١٧ عملًا من الطلاب فى مجالات التصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم.
وأضاف أن تحكيم الأعمال المقدمة تم عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين والذي وصل إلى ٢١٤١٧١ صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

ونوه بأن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠ ٢٠٢١،تم الاشتراك به من خلال موقع إلكتروني تحت اسم Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية، وتم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة ا. إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة.

وأثنى الدكتور أحمد أنور العدل على دعم الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط والأستاذ الدكتور محمد عطية البيومى لهذا المهرجان وبدور مركز تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة المنصورة فى إعداد المنصة الرقمية التى تمت من خلالها كافة فعاليات المهرجان.

وذكر بأن الموهبة يجب تشجيعها وتنميتها حتى تظهر للنور وأن تنظيم هذه الفعاليات يساهم فى ذلك خاصة مع التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة وتحولت جامعة المنصورة إلى جامعة إلكترونيةبفضل تميزها فيه وريادتها على الجامعات المصرية.

وترى الفنانة وفاء سالم أن غالبية الفنانين ساهمت الجامعات فى ثقل مواهبهم معربة عن سعادتها بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة.

ويعتبر الفنان عمرو رمزى أن هذا المهرجان يعد سبق وتميز لجامعة المنصورة التى يتشرف بالانتماء إليها، ووعد بدعم الأفلام القصيرة التى يشارك فيها طلاب الجامعة.

وأكد الفنان وائل الفشنى على أن المهرجان فكرة غير تقليدية وتميز لاظهار المواهب لطلاب الجامعات والتى تذخر بالمواهب الشابة المتميزة.

وقدم فريق كورال جامعة المنصورة بقيادة المايسترو الدكتور عمرو المرس ومحمد حاتم أغانى: كل دا كان ليه، عاللى جرا، سهر الليالى، إن راح منك ياعين، قادرين نعملها، نعم يا حبيبى نعم بالإضافة إلى ميدلى من أعمال الموسيقار ياسر عبد الرحمن.

وقام كل من الدكتور أشرف عبد الباسط والدكتور طايع عبد اللطيف والدكتور محمد عطية البيومى بتكريم كل من الفنانة وفاء سالم والفنان عمرو رمزى والفنان وائل الحبشى وتكريم 74 فائزا يمثلون ٢٤ جامعة مصرية.
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)
تكريم 74 فائزا بعدة جامعات في ختام مهرجان المنصورة الرقمي الثاني (صور)

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مهرجان المنصورة جامعات تكريم

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