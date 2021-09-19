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محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية للمخططات التفصيلية الجديدة للمراكز والقرى

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:03 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الفيوم: ريهام على
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات النهائية للموقف التنفيذى للمخططات التفصيلية الجديدة لمختلف مراكز وقرى المحافظة، موجهًا بالتنسيق التام بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ تلك المخططات على أرض الواقع عقب اعتمادها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلى التخطيط والإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آخر إجراءات المخططات التفصيلية الجديدة، لمراكز وقرى المحافظة، وكذا مناقشة الملاحظات النهائية لوضع المخططات في الشكل الملائم بما يتوافق والشروط التى وضعتها الجهات ذات الصلة، فضلًا عن استعراض الرؤية الشاملة للمخططات التفصيلية ومحاورها ومحدداتها لسرعة تنفيذ هذا الملف الهام على أرض الواقع تماشيًا مع الاشتراطات البنائية الجديدة.

وكشف المتحدث الرسمي، أنه تم الانتهاء من المخططات التفصيلية فنيًا لعدد 4 مراكز وهي إطسا وطامية وأبشواي وسنورس، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لمركزي الفيوم ويوسف الصديق، على أن تنتهي جميع المخططات التفصيلية للمراكز والقرى بنهاية الشهر الجاري، هذا بجانب الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لمدينة الفيوم خلال الموعد نفسه.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المخططات التفصيلية الجديدة للمدن والقرى تعبر عن الواقع الفعلي للامتدادات العمرانية، لإعادة تخطيط الكتل السكنية مرة أخرى بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئتي المساحة العسكرية والتخطيط العمراني، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الرفع المساحي، وإجراء الزيارات الميدانية للمواقع المزمع تخطيطها من قبل مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط، كما تم عقد ورش عمل للوقوف على المخطط التفصيلي الأنسب لكل موقع، طبقًا للشروط قبل الوصول للمراحل النهائية لكل مخطط على حده.

وأكد المحافظ، على أهمية تنفيذ المخططات التفصيلية على أرض الواقع، بما يحافظ على حق الدولة، مشددًا على الانتهاء من كافة الملاحظات لخروج المخططات بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أهمية التدقيق عند تخطيط شبكة الطرق بالمناطق السكنية المستحدثة، والتأكد من الاستعمال الحالي للكتل السكنية ومواقع الخدمات بها من جراجات وملاعب وأسواق وغيرها.

وشدد المحافظ، علي ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا الملف لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن تلك لمخططات تهدف إلى التدقيق المروري وحجم الاستخدام بكافة الشوارع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف ورش العمل وجلسات الحوار خلال تلك الفترة للخروج بالمخططات النهائية خلال الفترة الزمنية المحددة، مع الأخذ في الاعتبار توافقها مع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى، ليتم تنفيذ الأعمال بالتوازي فيما بينها.
محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية للمخططات التفصيلية الجديدة للمراكز والقرى
محافظ الفيوم يتابع الإجراءات النهائية للمخططات التفصيلية الجديدة للمراكز والقرى

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محافظ الفيوم لفيوم اجتماع

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