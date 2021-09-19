أول تعليق من دي خيا بعد الفوز على وست هام

ظهرت علامات السعادة على الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، بعدما قاد فريقه لاقتناص فوز صعب من أنياب مضيفه وست هام 2-1 في المباراة التي جرت اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





الحارس الإسباني نجح في التصدي لركلة جزاء من مارك نوبل لاعب وست هام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليحصد الشياطين الحمر 3 نقاط هامة.





دي خيا قال بعد المباراة :"كنت أفكر و اقول في ذهني صد الكرة، ساعد الفريق، أنا سعيد لاني قمت بمساعدة الفريق لأن مباريات ويست هام دائما ما تكون صعبة".





وأضاف :"لقد رأيت ديكلان رايس يمسك بالكرة. توقعت أن يسدد ركلة الجزاء، ثم رأيت الكرة مع مارك نوبيل. كانت في اللحظة الكبيرة وقمت بالتصدي لها. ثلاث نقاط كبيرة بالنسبة لنا".





وزاد :"لقد كانت مباراة صعبة حقًا، سنحت فرص جيدة لكلا الفريقين، ومجددًا هدف رائع من جيسي لينغارد".





واختتم :"إنها ثلاث نقاط كبيرة. تحدثنا في غرفة الملابس بأن النقاط الثلاث كانت أهم شيء".



