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رئيس جهاز العبور: فرق طبية لتطعيم العاملين بالجهاز والمصالح الحكومية بالمدينة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قال المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة العبور والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، قامت بجهود مكثفة لتطعيم العاملين بالقطاع الحكومي وجميع العاملين بجهاز تنمية مدينة العبور بلقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الفريق الوقائي بمديرية الصحة بالعبور بالتنسيق مع إدارة الرعاية الصحية بجهاز المدينة، قاموا بالإشراف على جميع الفرق المتحركة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، أن تطعيم العاملين جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والفرق الطبية المتحركة، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد الوباء، وحفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالجهاز الإداري والمترددين من الجمهور على جهاز المدينة، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بالفرق الطبية اللازمة للتأكد من حصول جميع العاملين علي اللقاح.

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