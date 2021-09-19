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بريطانيا تكافح تنظيم الإخوان عبر حزمة من الإجراءات (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
لم تعد بريطانيا ملاذا آمنا لنشاطات تنظيم الإخوان كما كانت في السابق، بعدما انكبت المملكة المتحدة على حزمة من الإجراءات في مسعى لتطويق تيارات ما يعرف بـ"الإسلام السياسي".

كشفت دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن العلاقة بين بريطانيا وتنظيم الإخوان باتت معقدة، وأن بريطانيا بدأت في إعادة النظر في علاقتها مع التنظيم، بسبب الهجمات الإرهابية داخل أراضيها وقررت التراجع عن دعمها للتنظيم.

وحذرت عدة تقارير أمنية نشرت في دوريات بريطانية من خطر تنامي تنظيم الإخوان، بما يمثل تهديدا للأمن العام، خاصة مع رصد تنامي غير مسبوق لنشاط التنظيم لنشر أفكاره المتطرفة باستغلال منصات تعمل تحت مظلة قانونية بغطاء إنساني.
 

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