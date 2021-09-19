لماذا قد يعاني سوق الأسهم في سبتمبر؟

يعيش المستثمرون حاليًا حالة من الانتعاش والحماس الكبير على الرغم من تسارع انتشار متحور دلتا ومعدلات التضخم التي قفزت عند مستويات قياسية وتعميق تشاؤم المستهلكين، وذلك بفضل المكاسب الواسعة التي حققها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية العام حتى الآن التي تصل إلى حوالي 21% تقريبًا، بعد أن ارتفع بأكثر من 16% في عام 2020 وقرابة 29% في عام 2019.





مع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد خلال سبتمبر والذي يعتبر تاريخياً الشهر الأكثر كآبة بالنسبة للأسهم، في حين أن المستثمرين على المدى الطويل لا ينبغي أن يغيروا مسارهم، إلا أنهم يجب أن يكونوا مستعدين لبعض المواقف الصعبة.





شهر سبتمبر هو الأسوأ بالنسبة للأسهم

إذا نظرنا إلى الوراء لشهر سبتمبر 2020، نجد أن مؤشرات تداول الأسهم تراجعت مع بدء الموجة الثانية من حالات فيروس كورونا في الصعود مرة أخرى بعد فترة من الهدوء الصيفي، وكان الرئيس آنذاك "دونالد ترامب" يهدد الشركات التي لديها مصالح مع الصين وكانت التوقعات باهتة لصفقة التحفيز الثانية للوباء.





وقد أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات شهر سبتمبر 2020 متراجعًا بنحو 3.9%، وشهد مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك المركب مزيدًا من الانخفاضات المتواضعة.





ووفقًا للتحليل الفني للأسهم نجد أن شهر سبتمبر من أسوأ الشهور أداء في العام، فهو يسجل تراجعًا بنحو 0.56% في المتوسط منذ عام 1945 بينما يسجل متوسط مكاسب في أبريل هي الأعلى بنحو 1.71%، هذه هي القاعدة أكثر من كونها استثناء للمستثمرين.





لماذا قد تنخفض الأسهم في سبتمبر؟

شهدت الأشهر الستة الماضية ارتفاعًا في حالات عدد الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول العالم، وذلك بفضل متغير دلتا الأكثر عدوى والأكثر انتشارًا.





في حالة استمرار فيروس كورونا وانتشاره فقد يكون هناك المزيد من القيود التجارية وتفويضات اللقاحات التي يمكن أن تؤثر على طلب المستهلك، قد يكون الناس أقل ميلًا للخروج خارج المنزل أو السفر بشكل عام، على سبيل المثال: شهد قطاع السفر الجوي بالفعل المزيد من الإلغاءات مؤخرًا.





في حين أن التضخم قد ارتفع بشكل كبير منذ فصل الربيع، فقد يكون هذا هو الشهر الذي يبدأ فيه المستثمرون في أن يصبحوا أكثر حساسية تجاه القفزات الكبيرة في مؤشر أسعار المستهلكين، وبغض النظر عن مقياس ثقة المستهلك، فإن الناس ببساطة لا يشعرون بالانتعاش.





فبين متغير الدلتا وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل حاد وحتى تخفيضات إعانات البطالة التي تلوح في الأفق، نجد أن عمليات الشراء أقل وقد تتأثر معنويات المستثمرين نتيجة لذلك.





من جهة أخرى،البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر من المرجح أن يناقشمتى وكيف تقلل وتيرة فورة شراء السندات الهائلة، ففي الخطاب الذي ألقاه رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في جاكسون هول دافعباول عن موقف البنك المركزي بشأن التضخم، وألمح إلى أنه يمكن الإعلان عن تقليص مشترياته من السندات في وقت ما قريبًا هذا العام.





إذا أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطة للتناقص التدريجي خلال اجتماعه لهذا الشهر، فقد تستجيب الأسواق بشكل سيئ، لا سيما أنها أصبحت معتادة جدًا على التمويل الرخيص المدعوم بسخاء من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي،أما إذا ما قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد ليس قوياً بما يكفي لبدء التناقص التدريجي، فقد يفزع المستثمرون على أي حال.



