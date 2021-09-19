ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال` 24 ساعة الماضية , مؤكدا أن حركة تداول الشاحنات بلغت 1867 شاحنة .





وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الأحد- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و701 طن تشمل : 19510 طن فوسفات و 3000 طن مولاس و 3191 طن بودره جبس , موضحة أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 51 ألفا و182 طنا تشمل : 17000 طن ذرة و 803 أطنان ابلاكاش و 9923 طن قمح و 6787 طن حديد و 8500 طن خردة و 3912 طن نواتج تقطير و 457 طن خشب زان و 3800 طن كلوريد ايثيلين.





وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 758 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات و فواكه يتم تصديرها إلى كل من سنغافورة والصين وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا





بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 122 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1434 حاوية مكافئة , لافتة إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 101 ألف و191 طنا, بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71 ألفا و 232 طنا , كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2651 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا .



