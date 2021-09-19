الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

يناقش مسؤولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية العروض التى تأتي للثنائي ناصر ماهر و جونيور أجايي المقرر الإستغناء عنهم الصيف الجاري.





عروض رحيل ناصر ماهر و أجايي

و كان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد استقر على رحيل الثنائي ناصر ماهر وجونيور أجايي في الميركاتو الصيفي الجاري.





ويتواجد ناصر في قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فيما وضع النادي لاعبه النيجيري جونيور أجايي ضمن قائمة الإنتظار تمهيدا لرحيله.





وإرتبط اسم الثنائي أجايي وناصر ماهر لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعدة عروض محلية خلال الفترة الأخيرة في مقدمتها فاركو وبيراميدز وفيوتشر والبنك الأهلي وسموحة.





ويتفاوض مسؤولو القلعة الحمراء على رحيل الجناح النيجيري جونيور أجايي و ناصر ماهر مع عدد من الأندية التي ترغب في ضمهما في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية لبحث أفضل العروض لبيعهما.المقرر أن يقام نهائي السوبر بعد غد الثلاثاء بين الأهلي وطلائع الجبش، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.



