موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة شقيقه الليبي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.





موعد مباراة مصر ضد ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم





و كان المنتخب المصري قد فاز في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية أمام الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيد الفراعنة 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة.





و على الجانب الآخر تغلب حقق المنتخب الليبي الفوز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.





ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر وليبيا، في التوقف الدولي القادم وتحديدًا في أحد الأيام بين 6 و9 أكتوبر 2021.





و تنقل مواجهة مصر وليبيا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتفصيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس