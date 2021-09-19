البريد المصري: نستهدف الوصول لـ 5 آلاف ماكينة صراف آلي

قال أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري، إن التحول الرقمي من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية، مؤكدًا أن البريد يقدم مئات الخدمات للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني.



وأضاف "منصور" خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد أن عدد عملاء البريد يصل إلى 20 مليون عميل، مشيرًا إلى أن البريد يُقدم خدمات يوميًا لما يقرب من مليون عميل.



وأشار إلى أن البريد المصري يقدم خدماته للمواطنين منذ أكثر من 156 سنة، موضحًا أن الهيئة تقوم بتقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري في جميع المحافظات.



وتابع: " لدينا أكثر من 750 ماكينة صراف آلي موزعة في جميع محافظات الجمهورية، ونستهدف الوصول إلى 5 آلاف ماكينة بحلول 2022، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المحافظ الالكترونية إلى 16 مليون محفظة خلال النصف الأول من 2021".

