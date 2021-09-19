مدير خط نجدة الطفل يكشف مفاجأة عن واقعة خطوبة "طفلي الحوامدية"



واقعة خطوبة طفلي الحوامدية

وقال "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إنه تم القبض على أولياء أمور الطفلين وعرضهم على النيابة، موضحا أن والدة أحد الطفلين بائعة متجولة، وأباء الأطفال عمال باليومية، مضيفا أنهم عندما تحدثوا مع أولياء أمور الطفلين عن سبب أقدامهم على هذا التصرف كان ردهم: "دي عاداتنا وتقاليدنا.. والأولاد بيحبوا بعض".



المجلس القومي للأمومة والطفولة

وأوضح الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن أسرتي الطفلين مستواهم المادي ليس مرتفع، حيث لا يوجد ما يدعو لزيادة العبء على الأسرتين ليتم خطوبة طفلين.



كشف الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل واقعة خطوبة طفلي الحوامدية، قائلا إنه تم رصد الواقعة من خلال "السوشيال ميديا" وبعد التأكد من صحة الواقعة تم إحالتها للنائب العام.