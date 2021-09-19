محمد لطفي برفقة محمد إمام وعلي ربيع بأحدث ظهور عبر "إنستجرام "

شارك الفنان محمد لطفي جمهوره بصورة جديدة له،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد لطفي بالصورة برفقة الفنان محمد إمام والفنان علي ربيع وصديقهم محمود سالم.



وعلق" لطفي "على الصورة قائلًا:"الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها صديقي وحبيبي النجم محمد إمام وحبيبي النجم علي ربيع وحبيبنا الغالي محمود سالم".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.