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تشيلسي يخطط لضم نجم يوفنتوس في الصيف المقبل

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:29 م
تشيلسي ويوفونتوس
تشيلسي ويوفونتوس
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد نجوم دفاع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن تشيلسي حدد الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع يوفنتوس على رأس أولوياته خاصة في ظل الشكوك التي تدور حول استمرار نجمه الألماني أنطونيو روديجر.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت كان قد ألمح لإمكانية رحيل النجم الهولندي الشاب عن يوفنتوس في نهاية في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عقد روديجر مع تشيلسي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده حتى الآن.

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