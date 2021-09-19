أزهري يعلق على مقترح تغليظ عقوبة ضرب الزوجات (فيديو)

تحدث الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، عن طلب عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، موضحًا أن القرآن الكريم قرر منذ الأزل حين قال الله تعالى عن العلاقة الزوجية "ولا تنسوا الفضل بينكم"، مشيرًا إلى أننا اليوم لدينا إشكالية ثقافية وفكرية وعلينا البحث عن حل بديل وهو كيف نربي وكيف نُعد الجيل الجديد؟، موضحًا أن بعض المشاريع بالقوانين نشعر منها بالمراهقة الفكرية.



وأضاف "رضا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المرأة المصرية أو الأم المصرية من المحال أن تأخد أبو أولادها وأن تعمل على سجنه من خلال رفع القضايا بينهم، مشيرًا إلى أن هناك بدائل أخرى حيث أن الله عز وجل أباح للزوجة التي لديها خلل عقلي الذهاب إلى القاضي لطلب الطلاق، موضحًا أننا مجتمع يعاني من العنف للأبناء والأزواج.



وتابع: "نحن بحاجة إلى علماء وإلى دعوة للمثقفين المصريين وعلماء الدين لطرح فكر تربوي جديد، خاصة وأن هناك مهازل في كم القضايا في محكمة الأسرة نتيجة العنف الأسري؛ ونحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق من جديد؛ لأن هناك خلل في المعايير وأصبحت ليست على منهج رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام".



وأشار إلى أنه لا بد من الرجوع والعودة إلى الحلول الشرعية، حيث نُعد حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحًا يوفق الله بينهما؛ بحيث نبحث عن الكفاءة في الزواج خاصة وأنه لا يمكن زواج ذات الحسب والنسب والعلم والثقافة لرجل جاهل لمجرد أنه غني ويمتلك الأموال ويفقد باقي المميزات؛ مما ينتج عنه إعلاء ثقافته العنيفة وهي الضرب والألفاظ النائية؛ لأنه ليس على مستوى ثقافي ووعي مع زوجته.



