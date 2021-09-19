أشرف زكي عن توجيه "السيسي" بدعم الفنانين: جبر خاطر

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهاته اليوم بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.



وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد: "إن الرئيس السيسي هو أول فنان يهتم بأحوال الفنانين".



وأضاف: "ما قام به الرئيس السيسي اليوم هو جبر خاطر للفنان، بدل من الحلول الفردية أو التي بها اجتهادات تم عمل لجان على أعلى مستوى لتنمية موارد النقابة لنرتقي بأعضائها".



وتابع: "فمثلُا عندنا معاش نقابة التشكيليين 75 جنيه، وفيه عندنا السواد الأعظم من فناني السيرك ومسرح العرائس والفنون التشكيلية ودول الفنانين الحقيقيين لمصر وفي بعض منهم يحتاج إلى هذه المظلة التأمينية".

