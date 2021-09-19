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محافظ المنوفية: تنفيذ 30% من مشروعات الصرف الصحي (فيديو)

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:19 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن هناك 94% من المواطنين بالمحافظة على درجة عالية من الوعي والثقافة، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الصرف الصحي بالمحافظة وصلت إلى 30%، بينما لدينا بمحافظة المنوفية أكثر من 60% من القرى ليس لديها صرف صحي وسنعمل على تغطية كافة القرى بالمحافظة بالصرف الصحي من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "أبو ليمون"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن قرى الدولة المصرية تُمثل النسبة الأكبر من شعب مصر، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لكافة مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة والوقوف على نسب التنفيذ لإقامة 82 منشأة صحية.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم رفع كفاءة 11 نقطة إسعاف وإنشاء جديد لـ3 نقاط أخرى بالمركزين، وكذا مناقشة آخر المستجدات لإقامة ورفع كفاءة ومطابقة المعايير لعدد 68 منشأة صحية، والتي من المقرر دخول عدد كبير منها منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا بأنه تم تسليم عدد من قطع الأراضي دون ملاحظات أو معوقات؛ وأخرى جار البحث عن موقع مناسب؛ كما تم توفير وإعادة معاينة لعدد من القطع لإقامة تلك المنشآت.

الكلمات المفتاحية

مشروعات محافظ المنوفية الصرف الصحي

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