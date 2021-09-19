Advertisements

المركزي الإماراتي يرصد مخاطر متزايدة لغسل الأموال وسط الجائحة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقرير نُشر اليوم الأحد إنه يرى مخاطر متزايدة لتدفقات مالية غير قانونية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر التقرير أن التعامل مع مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين لغسل الأموال تزايد خلال أزمة فيروس كورونا العام الماضي، إضافة إلى استخدم التجارة الإلكترونية لغسل الأموال.

وقال "الإغلاقات واسعة النطاق أسفرت عن زيادة كبيرة في التجارة الإلكترونية. بسبب القدرة المحدودة على نقل الأموال والسلع خلال الجائحة، تتجه أطراف غير قانونية إلى التجارة الإلكترونية كأداة لغسل الأموال".

وقال المصرف المركزي إن عدد من يطلق عليهم "بغال المال"، وهم أشخاص يستقبلون أموالا غير مشروعة في حساباتهم البنكية للاحتفاظ بها أو سحبها وتحويلها لمكان آخر ويحصلون على عمولة مقابل خدماتهم، ارتفع، مشيرا إلى أن الحسابات تكون مملوكة في معظم الحالات لأفراد من أصحاب الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا.

وحدد المصرف مخاطر احتيال مرتبطة بالجائحة مثل تقديم شركات أو أفراد طلبات كاذبة للتأهل لتدابير الدعم التحفيزي الحكومي.

وقال المصرف المركزي أيضا "فيما نواصل مراقبة انتشار كوفيد-19 في مجتمعاتنا ومعرفة المزيد عنه، لاحظنا مؤخرا تهديدا متصاعدا من الاحتيال الخارجي، خاصة مع استغلال مجرمي الإنترنت للقنوات التقليدية والرقمية، لارتكاب هجمات احتيال يسهلها الإنترنت عن بعد على نطاق واسع في بيئة سريعة التطور".

يأتي التقرير فيما يعزز المصرف المركزي جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

كانت مجموعة العمل المالي، وهي جهة رقابية معنية بالجرائم المالية، قالت العام الماضي إن ثمة حاجة لتنفيذ الإمارات تحسينات  أساسية وكبيرة لتفادي إدراج اسمها على القائمة الرمادية للدول التي تخضع لرقابة أكبر.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وميلان

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك نهائيًا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على موقف صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة بنهائي السوبر

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

منذ ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

06:58 م

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

08:31 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements