أول تعليق من كريم فهمي بعد خروجه من المستشفى

نشر الفنان كريم فهمي رسالة يطمئن جمهوره من خلالها،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فهمي" قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، خرجت النهارده من المستشفى وهكمل علاج في البيت أن شاء الله، متشكر جدا جدا جدا لكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش واسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتيلي ومعرفتش ارد".



ويذكر أن أُصيب النجم كريم فهمي بجلطة في الرئة، والتي تم نقله على إثرها الى أحد المستشفيات.

