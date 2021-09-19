Advertisements
أول تعليق من كريم فهمي بعد خروجه من المستشفى
الأحد 19/سبتمبر/2021 - 10:25 م
منار أشرف داود
نشر الفنان كريم فهمي رسالة يطمئن جمهوره من خلالها،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "فهمي" قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، خرجت النهارده من المستشفى وهكمل علاج في البيت أن شاء الله، متشكر جدا جدا جدا لكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش واسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتيلي ومعرفتش ارد".
ويذكر أن أُصيب النجم كريم فهمي بجلطة في الرئة، والتي تم نقله على إثرها الى أحد المستشفيات.
وكتب "فهمي" قائلًا:" الحمد لله على كل شئ، خرجت النهارده من المستشفى وهكمل علاج في البيت أن شاء الله، متشكر جدا جدا جدا لكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش واسف جدًا لكل حد كلمني أو بعتيلي ومعرفتش ارد".
ويذكر أن أُصيب النجم كريم فهمي بجلطة في الرئة، والتي تم نقله على إثرها الى أحد المستشفيات.