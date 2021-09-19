أسوان يُنهي معسكره بالقاهرة ويواجه الأقصر والتعدين وديا







إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى معسكره بالقاهرة مساء اليوم الأحد والذى إستمر إسبوعين فى الفترة من 4 إلى 19 سبتمبر الجارى إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد بالقسم الثاني .



وخاض الفريق اليوم الأحد المباراة الودية الأخيرة أمام نادى النصر القاهرى وإنتهت بتعادل إيجابى 2/2 سجل هدفى أسوان هيثم الفيل من ركلة جزاء والمهاجم عاطف الحسينى .



وقرر عبد الناصر عباس مدير الكرة بأن أحمد بيبو المدير الفنى، منح اللاعبين يومين راحة على أن يبدأ تجمع الفريق بأسوان الأربعاء المقبل لأداء التدريبات بملعب النادى .



ويخوض الفريق مباراة ودية أمام نادى الأقصر الرياضى يوم الجمعة 24/9 بإستاد أسوان والودية الثانية ستكون أمام النصر للتعدين الأحد 26/9 .



ومن المقرر أن يستأنف الفريق إستعداداته لملاقاة سوهاج بإستاد أسوان فى إطار الإسبوع الأول لمسابقة الموسم الجديد الذى ينطلق 2 أكتوبر.