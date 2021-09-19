محافظ المنوفية: "حياة كريمة" تمس حياة المواطنين بصورة وثيقة (فيديو)

حياة كريمة





التوصيلات الكهربائية

وتابع: "تم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية والأعمال الخرسانية للحدائق؛ وجار تجليد السور وعمل سور حديدي من الكريتال، وتتضمن الحدائق ألعاب للأطفال وبرجولات ومساحات خضراء لتوفير سبل الراحة لرواد الحدائق، كما تم الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني وصب الطبقات الخرسانية وجار الانتهاء من أعمال تركيب الصاج بالمحلات للسوق الحضاري.





قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن هناك متابعة مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات هذه المبادرة التي تستهدف تغيير حياة المواطنين في القرى، موضحًا أن هذا المشروع يشهد تنوعًا في الخدمات التي يستهدفها والتي تمس جميعها حياة المواطنين بصورة وثيقة.وأضاف "أبو ليمون"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم رفع كفاءة الطرق وإحداث سيولة مرورية بالمدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بنسبة تنفيذ 80%، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف نهاية الأسبوع الجاري.