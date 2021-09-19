عائشة بن أحمد تتألق في احتفالية "أيام القاهرة للدراما العربية"

خطفت الفنانة عائشة بن أحمد، الأنظار وذلك خلال ريد كاربت مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية".



ووصل حتي الآن روجينا، حنان مطاوع، النجمة الهام شاهين، النجم هاني شاكر، حلمي عبد الباقي، احمد زكريا وعدد كبير من نجوم الفن.



وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، تكريم 5 من الرواد والمبدعين في مجال الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وهم الكاتب الراحل وحيد حامد، لرحلة إبداع على مدار أكثر من نصف قرن، والأب بطرس دانيال نظرَا لمساهمته مع المركز الكاثوليكي في بعث المهرجانات ودعمها.



وشملت قائمة التكريمات كل من المؤلف الراحل فيصل ندا الذي قدم عشرات الأعمال الدرامية الاجتماعية، والمؤلف مدحت العدل لتاريخه المتميز في الدراما التليفزيونية المؤثرة، إلى جانب المطرب علي الحجار لأعماله الغنائية المتفردة لتترات العديد من المسلسلات.



وكانت اللجنة العليا لأيام القاهرة للدراما العربية، قد اختارت "المسلة المصرية" شعارًا لدورتها الثانية هذا العام.



وكشفت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن إطلاق جائزتها الكبرى والتي تمنح لأحد الفائزين ممن لهم ارتباط وثيق بتاريخ الفن المصري، والتي سيطلق عليها اسم "سفير فن الحضارة المصرية" وستكون على هيئة نموذج مسلة كبرى، ومن يفوز بها تقام ندوة على شرفه أمام الإعلام الغربي بمعهد العالم العربي بباريس للحديث عن تاريخه وعن عمق الفن المصرى مع أخذ عدة لقطات وصور تذكارية له مع المسلة التي تتوسط أكبر شوارع العالم الشانزليزيه ليحكي عن فنه وفن الحضارة المصرية العريق.



