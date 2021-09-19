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الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب من استعادة خدمات مصطفى محمد مهاجم الأبيض المعار إلى نادي جالطة سراي التركي في نهاية الموسم الجاري.

عودة مصطفى محمد إلى الزمالك 

و يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك جديا الدخول في مفاوضات مع جالاتا سراي التركي بشأن استعادة مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في استعادة خدمات مصطفى محمد بعد تصريحات فاتح تريم المدير الفني لفريقه بشأن مستواه الذي لا يؤهله للاستمرار في صفوف الفريق التركي أو تفعيل بند الشراء في عقده.

من جانبه أكد مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء يبحثوا التفاوض مع الفريق التركي بشأن إنهاء اعارة مصطفي محمد سواء في الصيف الجاري أو يناير المقبل.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الزمالك يرغبوا في دفع مقابل مادي بسيط مقابل إنهاء عقد إعارة مصطفى محمد إلى صفوف فريق جالطة سراي التركي.

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد كارتيرون الزمالك

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