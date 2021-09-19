Advertisements

تعرف على خطوات الحصول على وحدات "سكن لكل المصريين" للموظفين

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:28 م
وحدات سكن لكل المصريين
وحدات سكن لكل المصريين
يرغب العديد من من الأشخاص بمختلف الفئات حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وذلك قبل غلق باب التقدم للحجز يوم الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات الحصول على وحدات سكن لكل المصريين للموظفين.

خطوات الحصول على وحدات سكن لكل المصريين للموظفين

- على الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين، من الموظفين، تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، على أن تتضمن هذه الشهادة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/السنوي.

- لابد أن يكون بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، توضيحا مفصلا لرقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- ثم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- بعد شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد يجري رفع المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة الـ"PDF"، على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق سكن لكل المصريين

- بعد شهر من غلق باب الحجز، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإعلان أسماء الفائزين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعلى الفائزين القيام بسداد الأقساط الربع سنوية. 

- ووفقا للمعلن عنه يجري تسليم الوحدات السكنية خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن طرح الشقق. 

وتنطبق على شقق "سكن لكل المصريين 2"، شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث تعد أول المشروعات السكنية التي تطبق عليها شروط المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الكلمات المفتاحية

وحدات سكن لكل المصريين صندوق الاسكان الاجتماعي شقق سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 2 سكن لكل المصريين

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يضغط من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وميلان

منذ ساعة

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك نهائيًا

منذ ساعة و نصف

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

منذ ساعة

مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش في نهائي السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعرف على مهاجم الأهلي في كأس السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موقف صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة بنهائي السوبر

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الإسكان": استمرار فتح باب الحجز لوحدات "الإسكان الاجتماعى الحر"

"الإسكان" تكشف حقيقة انتزاع شقق المواطنين (فيديو)

(من هنـــــــاااااااا) كراسة شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2020 لحجز 125 ألف وحدة سكنية في مصر

باقي يومان.. طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي والحجز عبر رابط مركز خدمة المواطنين shmff.gov.eg

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي وخطوات الاستعلام بالرقم القومي (طالع التفاصيل)

shmff .. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2021 "سكن لكل المصريين 2" وموعد انتهاء الحجز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

06:58 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

الأهلي يناقش عروض رحيل نجمي الفريق

07:59 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements