تعرف على خطوات الحصول على وحدات "سكن لكل المصريين" للموظفين

يرغب العديد من من الأشخاص بمختلف الفئات حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وذلك قبل غلق باب التقدم للحجز يوم الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات الحصول على وحدات سكن لكل المصريين للموظفين.





خطوات الحصول على وحدات سكن لكل المصريين للموظفين





- على الراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين، من الموظفين، تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، على أن تتضمن هذه الشهادة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/السنوي.





- لابد أن يكون بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، توضيحا مفصلا لرقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.





- ثم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.





- بعد شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد يجري رفع المستندات المطلوبة للحجز، بصيغة الـ"PDF"، على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





شقق سكن لكل المصريين





- بعد شهر من غلق باب الحجز، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإعلان أسماء الفائزين الذين تنطبق عليهم الشروط، وعلى الفائزين القيام بسداد الأقساط الربع سنوية.





- ووفقا للمعلن عنه يجري تسليم الوحدات السكنية خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن طرح الشقق.





وتنطبق على شقق "سكن لكل المصريين 2"، شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث تعد أول المشروعات السكنية التي تطبق عليها شروط المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



