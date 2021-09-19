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فيل جونز يكشف عن معاناته خلال الإصابة

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
وكالات
كشف فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه "مر بأوقات صعبة" أثناء معاناته من مشكلة في الركبة استمرت طويلا لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما أبدى ارتياحه لرؤية "ضوء في نهاية النفق".

ولم يلعب جونز مع يونايتد منذ مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2020 بسبب إصابة خطيرة في الركبة خضع على إثرها إلى جراحة الصيف الماضي.

وعاد المدافع الإنجليزي الدولي، الذي ابتلي بالإصابات خلال عشر سنوات قضاها مع النادي، إلى مران الفريق الأول مع استمرار تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وأبلغ جونز موقع يونايتد على الإنترنت: لقد مررت بأوقات صعبة خلال العامين الماضيين. واجهت صعوبات بسبب ركبتي ووصلت إلى نقطة بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا حيث اعتقدت أن هذا يكفي، ولسوء الحظ كان هناك وقت طويل خارج الملعب، وكنت أعرف أنه سيكون صعبا بالنسبة لي، لكن كان علي القيام بذلك.

وأضاف: الحمد لله، أرى الضوء في نهاية النفق الآن، وعدت إلى التدريبات ولعبت بعض المباريات وأشعر بأنني في حالة جيدة حقا في هذه اللحظة.

وقال جونز، الذي شارك في أكثر من 200 مباراة مع يونايتد في جميع المسابقات، إن قضاء 20 شهرا بعيدا عن الملاعب بسبب الإصابة أمر ينطوي على تحديات كبيرة.

وتابع: أعتقد كلاعب كرة قدم وإنسان، هذه أدنى مرحلة في حياتي على الأرجح، يحاول المرء تحقيق التوازن بين كرة القدم والحياة الأسرية، لكن كان من الصعب جدا العودة إلى المنزل ومحاولة رعاية الأطفال. أنت هناك لكنك لست هناك، أنت غير موجود. من الجيد استعادة هذا التوازن.

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ه خلال الإصابة فيل جونز يكشف فيل جونز

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