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حارس كوكاكولا السابق في صفوف مصري السلوم

الأحد 19/سبتمبر/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح نادي مصري السلوم في التعاقد مع أحمد عيد حارس مرمي كوكاكولا لتدعيم مركز حراسة مرمي الفريق استعدادا للموسم الجديد من دوري اللقسم الثاني .

وكان الفريق قد نجح في التعاقد مع سيد حمدي مهاجم بورتو في إطار سياسة الشركة الراعية للفريق لتدعيم الفربق بصفقات قوية .

يذكر أن الفريق قد خاض أولي تدريباته تحت القيادة الجديدة للجهاز الفني بقيادة رضا الفداوي الجمعه على ملعب الحرس بألماظة ضمن الاستعداد لمواجهة كفر الشيخ بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات .

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .

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